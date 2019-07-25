İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Turan (82) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Turan’ın cenazesi Seka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.