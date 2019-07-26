Kemal Yüksel
Körfez Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi No.2 adresinde ikamet eden Yarımca Seramik Fabrikasından emekli Kemal Yüksel(71)kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Hendek İlçesi Kargalı Yeniköyü mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz