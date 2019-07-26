Tuğrul Özek
İzmit Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak No.4 adresinde ikamet eden Elektronik mağaza sahibi, 1 çocuk babası Tuğrul Özek(49) kemik iliğine bağlı felç nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Merkez Yeşil Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz