İzmit Şirintepe Mahallesi Nilay Sokak adresinde ikamet eden Brisa’dan emekli Necmi Ay’ın eşi Belgin Ay (54) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Belgin Ay’ın cenazesi Sakarya Pamukova ilçesi Gökgöz Köyünde toprağa verildi.