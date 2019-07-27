İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Aytür Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Aydın (82) kalp rahatsızlığı vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mustafa Aydın’ın cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.