\u0130stanbul Kartal\u2019da ikamet eden esnaf merhum \u00d6kke\u015f Bolat\u2019\u0131n e\u015fi, 5 \u00e7ocuk annesi Elmas Bolat(89) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Ba\u011f\u00e7e\u015fme Camiinden al\u0131narak Ba\u011f\u00e7a\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz