Fatma Cançeker
İzmit Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak No.1 adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Rıza Cançeker’in eşi, 4 çocuk annesi Fatma Cançeker(79)karaciğer yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Akmeşe Merkez Camiinden alınarak Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz