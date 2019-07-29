Ferdane Özcan
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Alsancak Caddesi No.4 D.3 Çiftçi, merhum Nizamettin Özcan’ın eşi,8 çocuk annesi Ferdane Özcan(78)Alzheimer hastalığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yağcılar Camiinden alınarak Geredeli Köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz