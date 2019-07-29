Süleyman Şişman
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Eren Sokak No.4 adresinde ikamet eden emekli bankacı, 2 çocuk babası Süleyman Şişman(61)kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz