Tülin Gülay
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.5 D.7 adresinde ikamet eden emekli memur Süha Gülay’n eşi, emekli memur Tülin Gülay(73) mide kanamasından vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz