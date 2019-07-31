Hatice Tozar
İzmit Yenimahalle Nurettin Paşa Sokak No.1 adresinde ikamet eden esnaf, merhum Ali Tozar’ın eşi, 8 çocuk annesi Hatice Tozar(79) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Köşem Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz