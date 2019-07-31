Faika Yeğen
İzmit Yenimahalle Zülbiye Sokak No.1 adresinde ikamet eden emekli pastacı merhum Ziya Yeğen’in eşi, 5 çocuk annesi Faika Yeğen(79) böbrek ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Battal Gazi Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz