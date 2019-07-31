İzmit Yenimahalle Zülbiye Sokak No.1 adresinde ikamet eden emekli pastacı merhum Ziya Yeğen’in eşi, 5 çocuk annesi Faika Yeğen(79) böbrek ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Battal Gazi Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.