\u0130zmit Hac\u0131h\u0131z\u0131r Mahallesi Velibaba Sokak No.2 adresinde ikamet eden esnaf, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Nuri Sa\u011flam(92) ya\u015fl\u0131l\u0131\u011fa fel\u00e7 nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namaz\u0131nda Sakarya\u2019da Akyaz\u0131 \u0130l\u00e7esi Beldibi K\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz