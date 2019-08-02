Hüseyin Kısbet
İzmit Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Hüseyin Kısbet (63) tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına bağlı felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Kısbet’in cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz