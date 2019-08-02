İzmit Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Hüseyin Kısbet (63) tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına bağlı felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Kısbet’in cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.