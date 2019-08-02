İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Eryiğit Sokak adresinde ikamet eden emekli memur İsmail Kaya (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Kaya’nın cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.