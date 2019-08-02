İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden Orman Dairesinden emekli merhum Asım Aliz’in eşi Binniz Aliz (85) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Binnaz Aliz’in cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.