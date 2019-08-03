İzmit Süleymaniye Mahallesi adresinde ikamet eden DSİ’den emekli Ali Bekil (73) beyin felci nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Bekil’in cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Mezarlığında toprağa verildi.