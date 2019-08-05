İzmit Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Cantürk’ün eşi Ayşe Cantürk (50) pankreas kanserinden vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Cantürk’ün cenazesi Seka Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.