Güner Duraklar
İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi adresinde ikamet eden emekli albay merhum Orhan Duraklar’ın eşi Güner Duraklar (88) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Güner Duraklar’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz