İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi adresinde ikamet eden emekli albay merhum Orhan Duraklar’ın eşi Güner Duraklar (88) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Güner Duraklar’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.