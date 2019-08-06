Harun Cebeci
Karamürsel Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı adresinde ikamet eden Karamürsel Devlet Hastanesinden emekli Harun Cebeci (64) akciğerinden kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Harum Cebeci’nin cenazesi Giresun Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz