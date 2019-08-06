Karamürsel Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı adresinde ikamet eden Karamürsel Devlet Hastanesinden emekli Harun Cebeci (64) akciğerinden kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Harum Cebeci’nin cenazesi Giresun Eynesil ilçesinde toprağa verildi.