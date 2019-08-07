Nurettin Eryiğit
İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi No.5 adresinde ikamet eden tekelci, 2 çocuk babası Nurettin Eryiğit(80) akciğer kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Hendek ilçesi Kargalı Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz