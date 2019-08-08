İzmit Yenimahalle Buse Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Ali Demirci (83) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali Demirci’nin cenazesi Battal Gazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.