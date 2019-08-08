Kandıra Akçaova Mahallesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi Rasim Başyiğit’in eşi Nefiye Başyiğit (77) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Nefiye Başyiğit’in cenazesi Akçkaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.