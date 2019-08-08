İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turgut Reis Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Hüseyin Keleş (90) organ yetmezliği nedenliye vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Keleş’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.