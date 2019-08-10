İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden hurdacı Fahri Kıvrak (53) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Fahri Kıvrak’ın cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.