İzmit Hatipköy Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Necati Sağlam’ın eşi Fahriye Sağlam (90) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fahriye Sağlam’ın cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.