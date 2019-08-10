Fahriye Sağlam
İzmit Hatipköy Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Necati Sağlam’ın eşi Fahriye Sağlam (90) vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fahriye Sağlam’ın cenazesi Hatipköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
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