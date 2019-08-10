Gülser Gümüş
İzmit 28 Haziran Mahallesi Güneş Sokak adresinde ikamet eden emekli fabrika işçisi İrfan Gümüş’ün eşi Gülser Gümüş (54) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülser Gümüş’ün cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz