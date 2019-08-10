İzmit 28 Haziran Mahallesi Güneş Sokak adresinde ikamet eden emekli fabrika işçisi İrfan Gümüş’ün eşi Gülser Gümüş (54) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülser Gümüş’ün cenazesi Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.