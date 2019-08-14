Halise Arıkan
İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Çare Sokak adresinde ikamet eden ticaretle uğraşan merhum Mustafa Arıkan’ın eşi Halise Arıkan (96) vefat etti. Halise Arıkan’ın cenazesi Tepebaşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz