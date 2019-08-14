Kezban Oruç
İzmit Çağırgan Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi emekli Muzaffer Oruç’un eşi Kezban Oruç (77) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Kezban Oruç’un cenazesi Kuyulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağırgan mezarlığında toprağa verildi.
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