İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak adresinde ikamet eden Goodyear’dan emekli merhum Mehmet Aladağ’ın eşi Hayriye Aladağ (82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hayriye Aladağ’ın cenazesi Elmalık Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.