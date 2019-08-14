Hayriye Aladağ
İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak adresinde ikamet eden Goodyear’dan emekli merhum Mehmet Aladağ’ın eşi Hayriye Aladağ (82) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hayriye Aladağ’ın cenazesi Elmalık Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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