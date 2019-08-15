İzmit Gökçeören Mahallesi adresinde ikamet eden Gökçeören Sadıklar Mahallesi eski muhtarı Salih Kurt (76) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Salih Kurt’un cenazesi Sadıklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sadıklar Mezarlığında toprağa verildi.