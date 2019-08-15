İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Yusuf Öztürk (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Öztürk’ün cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.