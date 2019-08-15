Yusuf Öztürk
İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Yusuf Öztürk (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Öztürk’ün cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz