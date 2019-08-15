İzmit Dünya Bankası Malta Mahallesi 4. Ada adresinde adresinde ikamet eden SSK emeklisi çiftçi Ömer Apakgün (100) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ömer Apakgün’ün cenazesi Maltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.