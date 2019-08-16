İzmit Zabıtan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi No.1 adresinde ikamet eden eski esnaflardan, kuşçu Yakup lakabı ile bilinen merhum Yakup Caymaz’ın eşi, Necmiye Perihan Caymaz(88) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Gölcük Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.