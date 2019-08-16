Necmiye Perihan Caymaz
İzmit Zabıtan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi No.1 adresinde ikamet eden eski esnaflardan, kuşçu Yakup lakabı ile bilinen merhum Yakup Caymaz’ın eşi, Necmiye Perihan Caymaz(88) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Gölcük Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz