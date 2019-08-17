Mevlüde Gül vefat etti
İzmit Fatih Mahallesi Öngelen Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Süleyman Gül’ün eşi Mevlüde Gül (91) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mevlüde Gül’ün cenazesi Pazar günü Gümüşhane Şiran ilçesi Yukarı Kulaca Köyünde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz