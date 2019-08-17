İzmit Fatih Mahallesi Öngelen Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Süleyman Gül’ün eşi Mevlüde Gül (91) vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mevlüde Gül’ün cenazesi Pazar günü Gümüşhane Şiran ilçesi Yukarı Kulaca Köyünde toprağa verilecek.