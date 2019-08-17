Mustafa Durgut vefat etti
İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden Brisa’dan emekli Mustafa Durgut (60) emes hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Durgut’un cenazesi Zonguldak Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz