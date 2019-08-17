İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden Brisa’dan emekli Mustafa Durgut (60) emes hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Durgut’un cenazesi Zonguldak Ereğli ilçesinde toprağa verildi.