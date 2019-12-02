Nihal Yazar vefat etti
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak No.41 adresinde ikamet eden Oluklu Mukavva Sanayii’den emekli Yusuf Bedri Yazar’ın eşi, 2 çocuk annesi Nihal Yazar (68) organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Yazar’ın cenazesi öğle namazında Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz