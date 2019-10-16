Kemal Rasim Çakın
İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi No.14 adresinde ikamet eden eski özel sigorta şirketi müdürü, 1 çocuk babası Kemal Rasim Çakın(73)çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi İstanbul Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz