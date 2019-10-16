Refiye Ercan
İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak No.4 adresinde ikamet eden çekirdekçi merhum Vahit Ercan’ın eşi, Refiye Ercan(81)solunum yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz