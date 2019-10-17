\u0130zmit Yeni\u015fehir Mahallesi Ate\u015f B\u00f6ce\u011fi Sokak No.18 adresinde ikamet edenSeka emeklisi, 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Hulusi Karaday\u0131(93) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Seka Camiinden al\u0131narak Asri Mezarl\u0131kta topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz