Saffet Çalışkan
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Eski Orman Sokak No.12 adresinde ikamet edenTüpraş’tan emekli, 2 çocuk babası Saffet Çalışkan(65) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak kent Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz