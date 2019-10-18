\u0130zmit Ar\u0131zl\u0131 Nurettin Pa\u015fa Sokak No.2 adresinde ikamet eden \u00f6zel sekt\u00f6rden emekli, 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Ahmet Bar\u0131\u015f(74)koah hastal\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Sefa Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz