Hanife Akkuş
İzmit Kulmahmut Köyü Horozum Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Nizamettin Akkuş’un eşi, 6 çocuk annesi Hanife Akkuş(74) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Kulmahmut Aşağı Horozum Camiinden alınarak Kulmahmut Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz