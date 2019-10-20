Yusuf Yüksek
Tavşantepe Mahallesi Önder Sokak No:13 İzmit’te ikamet eden Yusuf Yüksel (69) nefes darlığı sebebiyle vefat etti. Serbest meslekten emekli evli 2 çocuk babası Yusuf Yüksek’in cenazesi ikindi vakti Dağköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dağköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz