Züber Barut
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak No:13 İzmit’te ikamet eden Züber Barut (71) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Serbest meslekten emekli evli Züber Barut’un cenazesi ikindi vakti Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz