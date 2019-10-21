\u0130zmit Cedit Mahallesinde ikamet eden kuyumcu, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Kamil Cando\u011fan(72) akci\u011fer rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan vefat etti. Cenazesi ikindi namaz\u0131nda Fevziye Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.(foto yok)\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz