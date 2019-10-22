Ali Gökbayrak
Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Elmas Sokak No.3 adresinde ikamet eden emekli taski şoförü, 1 çocuk babası Ali Gökbayrak(83) beyi kanamasından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yıldızevler Camiinden alınarak Asri mezarlıkta toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz