Enver Yılmaz
İzmit Cedit Mahallesi Cevdet Bağdat Sokak No.10 adresinde ikamet eden bakrıcılar çarşısında yufkacı, 3 çocuk babası Enver Yılmaz(85) kalp rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Baç Çınarlı Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz