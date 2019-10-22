Fatma Karaca
İzmit Topçular Mahallesi Okçu Sokak No.40 adresinde ikamet eden çiftçi, merhum Hüseyin Karaca’nın eşi, 7 çocuk annesi Fatma Karaca(90)kalp krizinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Topçular Yolu Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz