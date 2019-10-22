Veysel Aktürk
İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Aktürk Sokak No.3 adresinde ikamet eden otobüs işletmeciliğinden emekli, 4 çocuk babası Veysel Aktürk(74) beyin kanamasından vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Akmeşe Merkez Camiinden alınarak Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz